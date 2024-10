"Es ist an der Zeit die Menschen hinter den Feindbildern zu sehen"

RDL sprach mit Myri Turkenich von Defend Israeli Democracy über die Veranstaltung an der Katholischen Akademie, die am Dienstag, den 29.10.2024, um 19:30 Uhr stattfindet und die durch sie mitorganisiert wird. Titel der Veranstaltung: "Peace is possible - A Conversation between an Israeli and a Palestinian Peacebuilder".

Laut Myri sei es an der Zeit die Menschen hinter den Feindbildern zu sehen und miteinander in den Dialog zu treten, denn nach dem Krieg müsse es etwas Neues geben und sie baut daher auf Verständigung.

Die Veranstaltung findet in englisch statt, über mögliche Barrieren liegen RDL keine Informationen vor.