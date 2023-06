Kundgebung in Freiburg für den Demokratieerhalt in Israel

Am Samstag Nachmittag, 17.6.23, demonstrierte eine Gruppe in Deutschland und der Schweiz lebender Israelis für die Demokratie in Israel und gegen die umstrittene sogenannte Justizreform. Die Demonstration fand bei heißen Temperaturen auf dem Augustinerplatz statt.

Als erstes sprach Initiatorin Myri Turkenich und begrüßte die Zuhörenden: 7:09

Während der Rede störte eine Einzelperson mit beleidigenden Zwischenrufen, wie in der Aufnahme zu hören. Der Störer ging nach einer Weile seines Weges.

Anschließend erklärte Dragqueen Betty BBQ ihre Solidarität mit den Demonstrierenden: 1:33

Dann sprach Irina Katz für die Israelitische Gemeinde Freiburg: 6:27

Es folgte ein Redebeitrag einer Person, die für Israel Democracy Freiburg sprach und auf die Situation bei den Menschen vor Ort beschrieb. Auf den ersten Blick würde alles wie immer sein und die Menschen ihrem Alltag nachgehen. Wenn man aber "die Oberfläche zerkratzt und mit Menschen vor Ort redet", so die Rednerin, merke man die Spannung und wie es die Menschen beeinflusst: 2:47

Die letzte Rede hielt ein Vertreter von Safe Israel Democracy Basel in englisch: 3:34