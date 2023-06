Weitere Proteste für die Demokratie in Israel auch in Freiburg geplant

Kundgebung in Freiburg, Samstag, 17.6., 16:30 Uhr, Augustinerplatz

Seit rund zwei Dutzend Wochen demonstrieren Hunderttausende in Israel für den Erhalt der Demokratie und gegen die umstrittene Justizreform der rechtsreligiösen Regierung um Benjamin Netanjahu.

Myri ist die Initiatorin der Solidaritätsdemonstrationen in Freiburg, im Rahmen der globalen Kampagne zur Verteidigung der israelischen Demokratie. Im Gespräch mit RDL erlärt sie, worum es aktuell geht und was Interessierte am Samstag erwartet. Am kommenden Samstag, 17.6.23, um 16:30 Uhr, rufen Myriam und Mitstreiter*innen nämlich erneut zu einer Protestkundgebung in Solidarität mit der Demokratiebewegung in Israel, auf den Augustinerplatz in Freiburg.