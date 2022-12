Seit über 70 Tagen begehren die Menschen im Iran gegen das herrschende Regime der islamischen Republik auf, das Frauen*rechte und demokratische Freiheiten mit Füßen tritt. Am Samstag, dem 3. Dezember wird es in Freiburg wieder eine Solidaritätskundgebung geben, die um 16:30 auf dem Platz der alten Synagoge stattfindet. RDL hat mit Nemat vom Iranischen Kulturverein über die Situation im Iran und die bevorstehende Kundgebung in Freiburg gesprochen.