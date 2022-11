Kundgebung für die Freiheit des Iran in Freiburg

Seit mehreren Monaten tobt im Iran der Aufstand gegen das Islamische Regime. Genauso lange halten die Solidaritätsbekundungen auch in Freiburg an. So wurde auch am vergangenen Samstag, den 26.11.22, auf dem Platz der Alten Synagoge demonstriert und sich mit den feministischen und freiheitlichen Massenprotesten im Iran solidarisiert.

Es sprach Britta von der Linkspartei: 4:45

Der Deutsch-Iranische Kulturverein Freiburg sprach auf Farsi: 6:13

Eine dritte Rednerin betonte die feministische Rolle der Proteste: 3:47