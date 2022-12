Bei dem samstäglichen Kundgebung in Solidarität mit der Revolte im Iran in Freiburg, am 3.12.22, war erneut ein vielfältiger Protest wahrzunehmen. Neben einigen Reden wurden Videos präsentiert, die u.a. die Proteste im Iran zeigen und iranische Kurd*innen führten einen Tanz auf.

RDL war vor Ort und dokumentiert die Reden von:

Einer 16-jährigen Jugendlichen: 4:13

Eines Vertreters der Linkspartei: 3:03

sowie eine Rede von Leila: 8:13