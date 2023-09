Kurdisches Gedenken anlässlich des Todestags von Jina (Mahsa) Amini in Freiburg

Zum ersten Jahrestag der Ermordung Jina Mahsa Aminis durch die islamistischen Behörden Irans, gab es in Freiburg gleich zwei Kundgebung zum Gedenken an die letztes Jahr Getöteten. Dabei wurde sich außerdem mit der feministischen Revolution im Iran solidarisiert.

Um 14 Uhr luden kurdische Gruppen, wie der Kurdische Frauenrat Freiburg zur Gedenkkundgebung auf den Platz der Alten Synagoge. Bei der Demonstration, an der rund 150 Menschen teilnahmen, wurde die ethnische Zugehörigkeit Jina (Mahsa) Aminis als Kurdin in den Vordergrund gerückt und die Vorgänge im Iran in einen internationalen Kontext feministischer und antikapitalistischer Kämpfe gesetzt.

Begrüßung und Schweigeminute: 1:35

Eröffnungsrede: 3:33

Anschließend sprach der Kurdische Frauenrat Freiburg: 6:23

Dem folgte die Rede der Internationalen Jugend: 3:49

und des Frauenkollektivs: 3:19

Dazwischen ludt Nemat vom Deutsch-Iranischen Kulturverein Freiburg zur Gedenkkundgebung der iranischen Community, die wenige Stunden später am gleichen Ort stattfinden sollte: 1:36