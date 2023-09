Wir müssen einfach weiterkämpfen! 1 Jahr nach dem Tod von Jina Amini im Iran

Am 16. September 2023 jährt sich der Tod von Jina Amini im Iran zum 1. Mal. Die junge Kurdin war von der "Sittenpolizei" wegen angeblichen Verstoßes gegen die Kleidervorschriften verhaftet und dann so schwer misshandelt worden, dass sie an ihren Verletzungen starb. Ihr Tod war der Auslöser für starke landesweite und auch weltweite Proteste, die trotz starker Repression bis heute andauern.

In vielen Städten weltweit finden aus Anlass des Jahrestags Demonstrationen statt, so auch in Freiburg. Der Kurdische Frauenrat ruft zur Kundgebung am Samstag, 16.9., um 14 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge auf. Wir haben aus diesem Anlass mit Roze und Delal vom Kurdischen Frauenrat gesprochen.