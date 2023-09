Stadt macht Aktionstag in Erinnerung an Mahsa Aminis Geburtstag am Mittwoch

Warum nicht an ihrem Todestag, die Stadt die zivilgesellschaftlichen Inititiativen am Platz der Alten Synagoge unterstützte, sondern am Mittwoch - auch noch unter dem Label Isafahan - an ihrem Geburtag eine Hoffnungstag organisiert erklärte der Freiburger OB Martin Horn wie folgt: 1:18

Ob diese Politik auch unter der designierten neuen Leiterin des Ratsbüro für internationale Kontakte, Frau Charlotte Wiedemann und jetzigen grünen Rätin auch so bleiben wird?

(kmm)