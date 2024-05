Meet The Beat am Samstag, 04. Mai 2024, 20 Uhr

Meet The ESC Beat - Zum Auftakt der ESC-Wochen 2024 gibt es heute einen Rückblick auf den 9. "Grand Prix de la Chanson", der am 21. März 1964 im Kopenhagener Tivoli über die Bühne ging und auch in diesem Jahrgang wieder einige Klassiker hervorbrachte. Mit dabei sind unter anderem die Titel von Matt Monro, Udo Jürgens, Nora Nova, Anita Traversi und Hugues Aufray - sowie wie immer auch einige selten gespielte Raritäten. So wurde der italienische Siegertitel von Gigliola Cinquetti in einer US-Version Ende des Jahres zu einem der grössten Hits der philippinischen Charts-Historie und stand 12 Wochen (!) an der Spitze der lokalen Hitlisten.

Am nächsten Samstag gibt es dann kurz vor dem diesjährigen Contest in Malmö eine Stunde mit ausgesuchten Highlights der bisherigen schwedischen ESC-Geschichte - von Abba bis Loreen.