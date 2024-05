Meet The Beat am Samstag, 18. Mai 2022, 20 Uhr

Meet The ESC Beat - die Dritte: Zum Abschluss der diesjährigen ESC-Wochen geht es heute noch einmal zurück in das Jahr 1974, als Abba den Grand Prix in Brighton gewannen und anschliessend die ersten drei Plätze der heimischen Charts belegten. Dazu gibt es einen Blick in die schwedischen und Schweizer Charts vom 18. Mai 1974 mit den Hits von Suzi Quatro, Nazareth, Mott The Hoople, Blue Swede, Lasse Berghagen, Terry Jacks u.v.m..