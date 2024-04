Die israelische Rapperin & Songwriterin wurde im September 1997 in Tel Aviv geboren und lebt heute in Pfortzheim. Schon in jungen Jahren entdeckte Sharon ihre Liebe zur Musik und wuchs mit den verschiedensten Genres auf, doch obwohl RnB/Soul, Funk, Latin und sogar Rock auf ihrer Playlist stehen, ist und war Rap-Musik immer ihre erste Liebe und Ausdrucksform. Seitdem schreibt und produziert Sharon ihre Songs mit großer Leidenschaft. Der Sound ihrer Musik und ihre selbstgeschriebenen Texte sind vor allem von der Hip Hop Musik der 80er und 90er Jahre inspiriert und beeinflusst. Mit ihrer Liebe zu diesem Genre verbindet die junge MC ihre Rap-Skills mit Old-School-Vibes. Und ganz im Geiste des Queer-Feministin steht Sharon sowohl für ihren eigenen Sound als auch für (Selbst-)Ermächtigung, Realness & Selbstliebe.

Am 14.05. performt sie übrigens live in Freiburg. Zuvor stattet sie RDL natürlich einen Studiobesuch ab.