Zwei Wochen zu spät, die Geburtstage von Mitte September sind am Start: "Fink", "Emily Haines", "Ariel Pink" und die "Foo Fighters". Nur "Death

From Above 1979" sind schon drei Wochen alt. Mal kurz in den Sarg rein geguggt. Puh, riecht schon. Asche auf mein Haupt. Vielleicht wirds ja mal besser. Ich glaubs nicht. Ist mir auch egal. Au revoir. Pippi.