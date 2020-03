Einen positiven Aspekt bringt die Corona-Krise mit sich: Überall in der Nachbarschaft sprießen Hilfsinitiativen aus dem Boden. Wer nicht gefahrlos das Haus verlassen kann, weil er oder sie zur Risikogruppe gehört, der kann mittlerweile auf viele potentielle Helfer*innen zurückgreifen. Am Sonntag ist eine weitere Plattform gestartet, die Helfende und Hilfe Suchende zusammenbringen will. Jurek von findsolidarity.org erklärt, wie das Ganze funktioniert.