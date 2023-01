Gefängnisse als Mittel für illegale Pushbacks eingesetzt

So genannte Pushbacks auf dem Mittelmeer finden regelmäßig und systematisch statt. Schutz suchende Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer, auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft, sterben – nahezu täglich. Vergangene Woche wurde eine gemeinsame Recherche von verschiedenen Medienpartner*innen veröffentlicht, die zum ersten Mal, so heißt es, belege, dass Menschen, die nach Italien geflüchtet sind, auf Fähren gefangen gehalten werden, teilweise angekettet werden, um sie so ohne Chance auf die Stellung eines Asylantrags systematisch nach Griechenland zu bringen. Und das in quasi inoffiziellen Gefängnissen auf Fähren.

Wir haben mit Oliver Kulikowski, dem Pressesprecher von Sea-Watch, am Telefon über die Lage für Menschen, die sich auf der Flucht nach Europa befinden, ihre Kriminalisierung sowie auch die Arbeit von Helfer*innen vor Ort in der Mittelmeerregion gesprochen.