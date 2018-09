SOLID PLEASURE * 03.08.2018 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

SONIC YOUTH & CYPRESS HILL - I Love You Mary Jane - Judgement Night OST - CD - Epic

CYPRESS HILL - Tusko / Band Of Gypsies / Reefer Man - Elephants On Acid - CD - BMG

PEARL JAM & CYPRESS HILL - Real Thing - Judgement Night OST - CD - Epic

PUBLIC ENEMY - She Watch Channel Zero - It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back - CD - Def Jam

AMON TOBIN - Angel Of Theft - Amon Tobin - 7CD&2DVD Box - Ninja Tune

MEGADETH - Symphony Of Destruction (The Gristle Mix) - Foreclosure Of A Dream - MCD - Capitol

SCHWEFEL - Ghost - Motor Psycho - CD - EFA

IGGY POP - Hate - American Caesar - CD - Virgin

AMPLIFIER - Kosmos - Live At Luxor - flac - bandcamp

ISIS - 20 Minutes / 40 Years (Acoustic Version) - Temporal - CD - Daymare

KRISTIN HERSH - When The Levee Breaks - Your Ghost - 12" - 4AD

MELVINS - Flamboyant Duck - Pinkus Abortion Technician - CD - Ipecac

FAT WHITE FAMILY - When Shipman Decides - Songs For Our Mothers - CD - Without Consent

DREAD ZEPPELIN - I Can't Quit You Baby - Un-Led-Ed - CD - I.R.S.

STEVE 'N' SEAGULLS - Digging The Grave - Grainsville - CD - Spinefarm

FAITH NO MORE - Das Schützenfest - I'm Easy - MCD - London

THE PATHHEIGHTS - Way Off - Twin Flamezz - MCD - Echo Beach

LALI PUNA - Safe Tomorrow (Odd Nosdam Remix) - Silver Light - CD - Morr Music

SPIRIT FEST - Ueno The Future - Anohito - CD - Morr Music

MELODY'S ECHO CHAMBER - Desert Horse - Bon Voyage - CD - Domino

PRAM - Thistledown - Across The Meridian - CD - Domino

HOX - White Space Conflict - Duke Of York - CD - Editions Mego

UNDERWORLD & IGGY POP - Bells & Circles - Teatime Dub Encounters - MCD - Caroline

CAMERA - From The Outside - Fly Rocket Fly OST - CD - Bureau B

PHILIP BOA & THE VOODOOCLUB - The Wrong Generation - Earthly Powers - CD - Cargo

IGGY POP - Repo Man - Post Pop Depression - Live At The Royal Albert Hall - DVD&DCD - Eagle Vision

DAVID BOWIE - Sue (Or In A Season Of Crime) - ? - flac - ISO

CRAIG LEON - Four Eyes To See The Afterlife - Nommos - CD - Superior Viaduct

THE THIRD EYE FOUNDATION - Wake The Dead - Wake The Dead - CD - Ici D’Ailleurs

DAVID BOWIE - I Can't Give Everything Away (Farewell Mix) - mp3

Mehr Infos & Links auf www.solidpleasure.de !