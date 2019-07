SOLID PLEASURE * 05.07.2019 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

DUBVISIONIST - Chamunda Dub - Yoga In Dub - CD - Echo Beach

DUB SPENCER & TRANCE HILL - 103rd Street Boys - William S. Burroughs In Dub - CD - Echo Beach

LEE 'SCRATCH' PERRY - Autobiography Of The Upsetter - Rainford - CD - On-U Sound

DIE TÜREN - Lieber Gott - Exoterik - 3xCD - Staatsakt

UUUU - Five Gates - s.t. - CD - Editions Mego

SUICIDE - Frankie Teardrop - s.t. - CD - Mute / BMG

NEU! - Negativland - 1 - CD - Grönland

HARDY FOX - 25 Minus Minutes - 25 Minus Minutes - CD - Klanggalerie

DAVID BOWIE - ★ - ★ - flac - ISO

LEONARD COHEN - You Want It Darker - You Want It Darker - CD - Columbia

TANGERINE DREAM - Phaedra (Steven Wilson 2018 Stereo Remix) - In Search Of Hades - 16CD&2BD Box Set - Virgin

CIRCLES - Nice Place - Structures - CD - Bureau B

HARMONIA - Ueber Ottenstein - Live 1974 - CD - Grönland

THE CRAMPS - It's Just That Song - 1986-04-21 Zürich

Mehr Infos & Links auf www.solidpleasure.de !