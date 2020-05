SOLID PLEASURE * 08.05.2020 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

DAVID BOWIE - V2 Schneider - Heroes - CD - EMI

Quelle: By Daniele Dalledonne from Trento, Italy - Kraftwerk, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32847319

ORGANISATION - Noitasinagro - Tone Float - LP - RCA

KRAFTWERK - Vom Himmel Hoch - 1971-06-25 Bremen

KRAFTWERK - Tanzmusik - 1975-05-20 Denver

KRAFTWERK - Autobahn - Autobahn - 7" - Philips

KRAFTWERK - Autobahn - 1975-09-21 Croydon

KRAFTWERK - Geigerzähler > Radioaktivität - Radio-Aktivität - CD - Kling Klang

KRAFTWERK - Schaufensterpuppen - Trans Europa Express - CD - Kling Klang

KRAFTWERK - Spacelab - Die Mensch-Maschine - CD - Kling Klang

KRAFTWERK - Numbers > Computerworld - 1981-09-07 Tokyo

KRAFTWERK - Techno Pop - Demo

KRAFTWERK - Radio-Mix - Elektro Kardiogramm - MCD - Capitol

KRAFTWERK - Boing Boom Tschak / Techno Pop / Musique Non-Stop - 3D Der Katalog - 8 CD Box - Kling Klang

FLORIAN SCHNEIDER & DAN LACKSMAN - Stop Plastic Pollution - Parley for the Oceans

TECHNOGOD - Nuclear Prayer - Hemo Glow Ball - CD - Contempo

Mehr Infos & Links auf www.solidpleasure.de !