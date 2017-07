SOLID PLEASURE * 07.07.2017 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

MELVINS - Let It All Be - Neither Here Nor There - CD - Ipecac

MELVINS - Sober-delic (Acid Only) - A Walk With Love And Death - DCD - Ipecac

MELVINS - The Fool, The Meddling Idiot - Neither Here Nor There - CD - Ipecac

MELVINS - Euthanasia - A Walk With Love And Death - DCD - Ipecac

MELVINS - Black Heath - A Walk With Love And Death - DCD - Ipecac

CRYSTAL FAIRY - Under Trouble - s.t. - CD - Ipecac

LE BUTCHERETTES - We No Owe - Chaos As Usual - MCD - AmRep

RUTS DC - Music Must Destroy - Music Must Destroy - CD - Westworld

DIE TOTEN HOSEN - Staring At The Rude Boys - Learning English Lesson 2 - CD - JKP

THE RUTS - It Was Cold - The Rut - CD - Virgin

HARVEY RUSHMORE AND THE OCTOPUS - Alchemy - The Night - CD - Irascible

LEVENT - Wrong Things - s.t. - CD - A

GHOSTPOET - Freakshow - Dark Days & Canapes - CD - PIAS

THE FAT WHITE FAMILY - I Am Mark E Smith - I Am Mark E Smith - mp3 - Without Consent

THE MOONLANDINGZ - This Cities Undone - Interplanetary Class Classics - CD - PIAS

THE HELIOCENTRICS - Time - A World Of Masks - CD - Soundway

JANE WEAVER - The Architect - Modern Kosmology - CD - Fire

KREIDLER - Boots - European Song - CD - Bureau B

KRAFTWERK - Boing Boom Tschak / Techno Pop / Musique Non-Stop - 3D Der Katalog - 8 CD Box - Kling Klang

ALIEN SEX FIEND - Lesson One - It (The CD) - CD - Anagram

Mehr Infos & Links auf www.solidpleasure.de !