SOLID PLEASURE * 18.08.2017 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

MASSIVE ATTACK - Dissolved Girl - Mezzanine - CD - Virgin

TRICKY - My Palestine Girl - Adrian Thaws - CD - False Idols

THE HELIOCENTRICS - Time - A World Of Masks - CD - Soundway

GHOSTPOET - Sloth Trot - Some Say I So I Say Light - CD - PIAS

TRICKY - Valentine - False Idols - CD - !K7

JANE WEAVER - Valley - Modern Kosmology - CD - Fire

PORTISHEAD - Wandering Star [rehearsal] - Welcome To Portishead - ? - ?

GHOSTPOET - Woe Is Me - Dark Days & Canapes - CD - PIAS

MASSIVE ATTACK - Karmacoma - Protection - CD - Circa

GHOSTPOET - Freakshow - Dark Days & Canapes - CD - PIAS

DALE CROVER - Bad Move - The Fickle Finger Of Fate - CD - Joyful Noise

MELVINS - Black Heath - A Walk With Love And Death - DCD - Ipecac

MELVINS - Let It All Be - Neither Here Nor There - CD - Ipecac

PORTISHEAD - Threads - Third - CD - Island

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN - Sonnenbarke - Total Eclipse Of The Sun - MCD - RTD

DJ HELL - Wir Reiten Durch Die Nacht - Zukunftsmusik - CD - International Deejay Gigolo Records

CAN - Dizzy Dizzy - Soon Over Babaluma - CD - Spoon

ISAAC HAYES - Your Love Is So Doggone Good - At Wattstax - CD - Zyx

MICHAEL KIWANUKA - Love & Hate - Love & Hate - CD - Polydor

ALGIERS - The Cycle / The Spiral: Time To Go Down Slowly - The Underside Of Power - CD - Matador

IFFRIQIYYA ELECTRIQUE - Qaadrii - Salaam Alaik - Massarh - Ruwahine - CD - Glitterbeat

THE FALL - Nine Out Of Ten - New Facts Emerge - CD - Cherry Red

