SOLID PLEASURE * 21.07.2017 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

POL - Abatu / Makajo / Omuba - Transomuba - CD - Odd Size

IFFRIQIYYA ELECTRIQUE - Zuru El Haadi - El Maduulaa - Maaluuma - Ruwahine - CD - Glitterbeat

PER CUSSION - Lucumi Suite - Don't Stop - LP - Silence

THE HELIOCENTRICS - Time - A World Of Masks - CD - Soundway

GRACE JONES - Corporate Cannibal - Hurricane - CD - Wall Of Sound

GHOSTPOET - Freakshow - Dark Days & Canapes - CD - PIAS

LEVENT - Empathy - s.t. - CD - A

CAN - Hunters And Collectors - The Singles - CD - Rough Trade

MELVINS - Sober-delic (Acid Only) - A Walk With Love And Death - DCD - Ipecac

THE MOONLANDINGZ - This Cities Undone - Interplanetary Class Classics - CD - PIAS

ALAN VEGA - Prophecy - It - CD - Fader

DJ HELL - Car Car Car - Zukunftsmusik - CD - International Deejay Gigolo Records

ALGIERS - Cleveland - The Underside Of Power - CD - Matador

SLEEP - Holy Mountain (live) - Dopesmoker - CD - Southern Lord

DJ HELL - Mantra - Zukunftsmusik - CD - International Deejay Gigolo Records

ALGIERS - Hymn For An Average Man - The Underside Of Power - CD - Matador

NICOLAS JAAR - No - Sirens - CD - Other People

LAIBACH - Mama Leone - Anthems - DCD - Mute

