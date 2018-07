SOLID PLEASURE * 20.07.2018 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

TOM JONES - Thunderball - Greatest Hits The Platinum Edition - CD - Universal

TOM JONES with THE DIVINE COMEDY - All Mine - Reload - CD - V2

GRACE JONES - Me! I Disconnect From You - Nightclubbing [2014 Deluxe Ed.] - DCD - Island

SLY & ROBBIE meet DUBMATIX - Riding East - Overdubbed - CD - Echo Beach

SLY & ROBBIE meet NILS PETTER MOLVAER - Dream Drifter - Nordub - CD - Okeh

SLY & ROBBIE meet NILS PETTER MOLVAER - Satta Massagna - 2015-07-19 Pori Jazz Festival - flac

NILS PETTER MOLVAER & JAN BANG & VLADISLAV DELAY - ? - 2013-08-03 Dromos Festival - flac

UUUU - Verlagerung, Verlagerung, Verlagerung - s.t. - CD - Editions Mego

CHRIS LIEBING ft. GARY NUMAN - Polished Chrome (The Friend Pt. 1) (Radio Edit) - Burn Slow - CD - Mute

DIRTMUSIC - Bu Bir Ruya - Bu Bir Ruya - CD - Glitterbeat

UNKLE - Reverse Light Mix - Rabbit In The Headlights - MCD - Mo' Wax

THE DEFIANCE - Under The Night Sky - Rise - CD - Seahorse

SLEEP - Antarcticans Thawed - The Sciences - CD - Third Man

DJ HELL - I Want You - Zukunftsmusik - CD - International Deejay Gigolo Records

DJ HELL - K-House - Zukunftsmusik - CD - International Deejay Gigolo Records

DJ HELL - Inferno Part 2 - Zukunftsmusik - CD - International Deejay Gigolo Records

NICOLAS JAAR - Three Sides Of Nazareth - Sirens - CD - Other People

PORTISHEAD - We Carry On - Third - CD - Island

PRAM - Thistledown - Across The Meridian - CD - Domino

THE THIRD EYE FOUNDATION - Do The Crawl - Wake The Dead - CD - Ici D’Ailleurs

