SOLID PLEASURE * 03.08.2018 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

LOOP - Mother Sky - The World In Your Eyes [Expanded & Remastered] - 3xCD - Reactor

PORTISHEAD - We Carry On - Third - CD - Island

UNDERWORLD & IGGY POP - Trapped - Teatime Dub Encounters - MCD - Caroline

IGGY POP - Mass Production - Post Pop Depression - Live At The Royal Albert Hall - DVD&DCD - Eagle Vision

LA PERVERSITA - La Soupeuse - s.t. - LP - Scopa Invisible

CHRIS LIEBING ft. GARY NUMAN - Polished Chrome (The Friend Pt. 1) (Radio Edit) - Burn Slow - CD - Mute

THE THIRD EYE FOUNDATION - Controlled Demolition - Wake The Dead - CD - Ici D’Ailleurs

ULNA - Rsetta - Ligment - flac - Karl

ARNAUD REBOTINI & CHRISTIAN ZANESI - Hymn I - Frontieres - CD - Blackstrobe

DIRTMUSIC - Love Is A Foreign Country - Bu Bir Ruya - CD - Glitterbeat

SLY & ROBBIE meet NILS PETTER MOLVAER - Was In The Blues - Nordub - CD - Okeh

MASSIVE ATTACK vs MAD PROFESSOR - Cool Monsoon (Weather Storm) - No Protection - CD - Circa

SLY & ROBBIE - Return To The Bass And Trouble - Axiom Dub: Mysteries Of Creation - DCD - Axiom

GRACE JONES - She's Lost Control (Dub Version) - Private Life - DCD - Island

TOM JONES with PORTISHEAD - Motherless Child - Reload - CD - V2

TOM JONES with THE DIVINE COMEDY - All Mine - Reload - CD - V2

DIRTMUSIC - Bu Bir Ruya - Bu Bir Ruya - CD - Glitterbeat

HOX - White Space Conflict - Duke Of York - CD - Editions Mego

PRAM - Thistledown - Across The Meridian - CD - Domino

