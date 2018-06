SOLID PLEASURE * 22.06.2018 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

GLENN BRANCA - Carbon Monoxide - 2011-05-26 Primavera Sound - flac - -

SWANS - A Young Girl Needs - White Light... & Love Of Life [2015 Remaster] - 3CD - Mute

SONIC YOUTH - Shoot - Dirty - CD - Geffen

CHRIS LIEBING ft. GARY NUMAN - Polished Chrome (The Friend Pt. 1) (Radio Edit) - Polished Chrome (The Friend Pt. 1) - mp3 - Mute

THE ORB - Wish I Had A Pretty Dog - No Sounds Are Out Of Bounds - CD - Cooking Vinyl

MOUSE ON MARS - Résumé - Dimensional People - CD - Thrill Jockey

SERGE GAINSBOURG - Cargo Culte - Histoire De Melody Nelson - CD - Light In The Attic Records

MASSIVE ATTACK - Karmacoma (Portishead Experience) - Karmacoma EP - MCD - Circa

MELODY'S ECHO CHAMBER - Desert Horse - Bon Voyage - CD - Domino

FATHER JOHN MISTY - Hangout At The Gallows - God's Favorite Customer - CD - Bella Union

PROPELLERHEADS w/ SHIRLEY BASSEY - History Repeating - Decksanddrumsandrockandroll [20th Ann. Ed.] - DCD - Wall Of Sound

SLY & ROBBIE meet DUBMATIX - Dictionary - Overdubbed - CD - Echo Beach

DJ KOZE - Drone Me Up, Flashy - Knock Knock - CD - Pampa

DJ KOZE - Pick Up - Knock Knock - CD - Pampa

PUBLIC SERVICE BROADCASTING - People Will Always Need Coal - Every Valley - CD - PIAS

SLEEP - Giza Butler - The Sciences - CD - Third Man

DIRTMUSIC - Bu Bir Ruya - Bu Bir Ruya - CD - Glitterbeat

NICK MASON'S SAUCERFUL OF SECRETS - Obscured By Clouds > When You're In - 2018-05-24 London - flac - -

MELVINS - Flamboyant Duck - Pinkus Abortion Technician - CD - Ipecac

DALE CROVER - Bad Move - The Fickle Finger Of Fate - CD - Joyful Noise

IGGY POP - Nightclubbing - Post Pop Depression - Live At The Royal Albert Hall - DVD&DCD - Eagle Vision

RUTS DC - Fools - Animal Now - LP - Virgin

RT-ZED - Clone - Funkpunk - CD - Hypermania

SUNN O))) & BORIS & IGGY POP - Blood Swamp - Confidential #04 - mp3 - BBC 6 Music

