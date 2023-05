SOLID PLEASURE * 19.05.2023 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL bandcamp

DEPTH CHARGE - Romario - Romario - MCD - DC Recordings

DEICHKIND - Ich Habe Eine Fahne - Ich Habe Eine Fahne - 7" - Sultan Günther Music

THE BARMY ARMY - England 2 Yugoslavia 0 - The English Disease - flac - On-U Sound bandcamp

SQUADRA RAGAZZI - Gelbe Karte, Rote Karte - Günther Koch Revisited - DCD - Intermedium

DEPTH CHARGE - Son Of Rio Mix - Romario - MCD - DC Recordings

THE BARMY ARMY - Stadium Rock - The English Disease - flac - On-U Sound bandcamp

SPARKS - Concerto In Koch Minor - Günther Koch Revisited - DCD - Intermedium

HEINZ STRUNK - Dusche - Spaß Mit Heinz - CD - Heinz Strunk Enterprises

GOLDENHOLG & ANDREJ MELITA - Der Platz Ist Höher Als Breit - Mix - Günther Koch Revisited - DCD - Intermedium

THE BARMY ARMY - Psycho + The Wombles Of Div.1 - The English Disease - flac - On-U Sound bandcamp

ALIEN SEX FIEND - I'm Doing Time (version) - I'm Doing Time In A Maximum Security Twilight Home - 12" - Anagram

PINK FLOYD - Fearless - Meddle - CD - Harvest

KURICORDER QUARTET - The Imperial March - Ukulele Kuricorder - CD - Geneon

FLAKE & PIET - Granatendub - Magnetizdat DDR - Magnetbanduntergrund Ost - 3xLP - Major Label

FAD GADGET - Back To Nature - Fad Gadget by Frank Tovey - 2xCD & 2xDVD - Mute

DEICHKIND - In Der Natur - Neues Vom Dauerzustand - CD - Sultan Günther Music

MARC URSELLI'S STEPPENDOOM - Peri To Ela Guren - SteppenDoom - flac - Magnetic Eye bandcamp

ASHINOA - Feu De Joie - L'Orée - flac - Fuzz Club bandcamp

DARK HORSES - XIII + 3 - While We Were Sleeping - flac - Dark Horses bandcamp

WHITE NOISE - Love Without Sound - An Electric Storm - CD - Island

CRAVEN FAULTS - Severals - Standers - flac - The Leaf Label bandcamp

NILE ON WAX - Improbable - After Heaven - flac - Nile On Wax bandcamp

NATURAL INFORMATION SOCIETY - Stigmergy - Since Time Is Gravity - flac - Eremite bandcamp

BULBUL - –––––––––––––––––––– - Silence! - flac - Bulbul bandcamp

