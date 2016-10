SOLID PLEASURE * 30.09.2016 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - No Surprises - MCD - Capitol

PENETRATION - Instumantra - Resolution - CD - Polestar

FIDLAR - Sabotage - Sabotage - mp3 - Wichita / PIAS

DIE ANTWOORD - We Have Candy - Mount Ninji And Da Nice Time Kid - CD - Kobalt Label Services

LE BUTCHERETTES - We No Owe - Chaos As Usual - MCD - AmRep

JOSEFIN ÖHRN + THE LIBERATION - Sister Green Eyes - Mirage - CD - Rocket Recordings

CAMERA - Tribal Mango - Phantom Of Liberty - CD - Bureau B

SILVER APPLES - The Mist - Clinging To A Dream - CD - Chicken Coop Recordings

MATTHIAS ARFMANN - Säbeltanz - Ballet Jeunesse - CD - Decca

FAT WHITE FAMILY - When Shipman Decides - Songs For Our Mothers - CD - Without Consent

GOAT - Union Of Sun And Moon - Requiem - CD - Rocket Recordings

EMBRYO - Hallo Didac - It Do - CD - Trikont

DUB SPENCER & TRANCE HILL - Seven Bubbles - Deep Dive Dub - CD - Echo Beach

TRENTEMØLLER - Still On Fire - Lost - CD - In My Room

TRENTEMØLLER - The Mash And The Fury - Into The Great White Yonder - CD - In My Room

TRENTEMØLLER - Circuits / Complicated - Fixion - CD - In My Room

ROXY MUSIC - For Your Pleasure - The Thrill Of It All - 4 CD Box - Virgin

KRAFTWERK - Europa Endlos - Trans Europa Express - CD - Kling Klang

YELLO - Magneto / Massage - Solid Pleasure - CD - Vertigo

THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM - There's No Underwear In Space - Monolith Of Phobos - CD - PIAS

MELVINS - The Man With The Laughing Hand Is Dead - The Crybaby - CD - Ipecac

THE RESIDENTS - The Horns Of Haynesville - The Ughs! - CD - The Cryptic Corporation

