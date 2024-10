Frantic Freakshow, Freitag 04.Oktober 2024, 21 - 22.30 h

Ein fast perfekter Wurf mit Conor Oberst in Topform: Bright Eyes mit ihrem 10ten Album "Five Dices, All Threes". Vocodriertes Trauern: Alan Sparhawk singt den Schmerz über den Tod seiner Frau und Partnerin bei Low, Mimi Parker, auf dem elektronischen Album "White Roses, my God" weg. Große stimmliche Präsenz zeigen auf ihren neuen Alben "My Method Actor" Nilüfer Yanya, Joan Wasser auf "Lemons, Limes and Orchid" als Joan As Police Woman und Naima Bock auf "Below Me Lies A Massive Dark Land“. Der dänische Düsterprinz Trentemøller wagt sich auf seinem neuen Album "Dreamweavers" weiter vor in Dreampop-New Wave-Gefilde.

Playlist: