Musikmagazin | Playlist | Freitag 05. April 2019 | 17-18 Uhr

1991 gründeten Schneider a.k.a. Dirk Dresselhaus und Krite a.k.a. Christopher Uhe LOCUST FUDGE. Nach diversen gemeinsamen Konzerten ihrer verschiedenen Bands taten sie sich zusammen, um die Bielefelder Bevölkerung in der Fußgängerzone mit ihren Hits in akustischer Version zu beglücken. Reinhard Holstein, Chef von Glitterhouse Records, dem Label, das zu der Zeit noch für die europäischen Releases des Sub Pop Labels verantwortlich war, stolperte beim sonntäglichen Schaufensterbummel über den Spendenhut der beiden und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Dieser macht am 11. April eine kleine Pause im Slow Club in Freiburg und beglückt das hoffentlich zahlreich erscheinende Publikum mit etwas, was die beiden Protagonisten als „Lofi-Glam-Folk“ bezeichnen. In gespannter Erwartung, Pippi.

Interpret Album Titel Duster Capsule Losing Contact Get the Dutch Duster Capsule Losing Contact Gold Dust Duster Capsule Losing Contact What You're Doing to Me Nilüfer Yanya Miss Universe Angels Nilüfer Yanya Miss Universe Heat Rises Locust Fudge Oscillation Oscillation Locust Fudge Oscillation Do Not Go Gentle Locust Fudge Oscillation Mine Be Thy Love Deep Sea Arcade Blacklight Close To Me Deep Sea Arcade Blacklight Downtown Star Nick Waterhouse Nick Waterhouse Song for Winners Nick Waterhouse Nick Waterhouse Undedicated Nick Waterhouse Nick Waterhouse Thought & Act

Locust Fudge im Slow Club in Freiburg

Donnerstag , 11. April 2019 | Einlass: 20:00 | Eintritt: 11,00€

https://slowclub-freiburg.de/das-programm/aktuell/