Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. November - 15. Dezember 2017)

Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. November - 15. Dezember 2017)

  • [FR] 60 JAHRE 100% SOZIALWOHNUNGEN
  • [FR] NEIN ZUM ABRISS DER WIEHRE- HÄUSER!
  • [FR] MASSIVE MIETSTEIGERUNGEN SIND SOZIAL
  • [FR] KOMMT NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM?
  • [FR] WOHNUNGSLOSER STIRBT KÄLTETOD
  • DÜSSELDORF: AUF BANK SITZEN VERBOTEN
  • VAUBAN: BEBAUUNG DER WENDESCHLEIFE
  • ORGANISIERUNG HILFT GEGEN LOHNVERLUST
  • WANN PLATZT DIE IMMOBILIENBLASE?
  • GRIECHENLAND: KRISE OHNE ENDE
  • DIE RACHE DER ENTMIETETEN

Die Nachrichten stammen vom Netzwerk Recht auf Stadt Freiburg und sind in der Straßenzeitung FREIeBÜRGER nachzulesen.

 

 

 

 

 

 

 

 