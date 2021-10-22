Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. September - 15. Oktober 2021)

Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. September - 15. Oktober 2021)

  • [FR] WIDERSTAND GEGEN PIVATISIERUNG DURCH DIE FSB
  • [FR] SCHLIESSUNG DES WOHNHEIMS AN DER WONNHALDE?
  • [FR] STEIGENDE OBDACHLOSIGKEIT VON FRAUEN
  • ZWANGSRÄUMUNGEN
  • [FR] MIETEN IM BETREUTEN WOHNEN STEIGEN
  • [FR] PROTEST GEGEN FÄLLUNG DES DIETENBACHWALDS
  • [FR] WERDEN MIETSHÄUSER-SYNDIKATSPROJEKTE IN KLEINESCHOLZ AUSGESCHLOSSEN?
  • [FR] NEUER WAGENPLATZ
  • GRUNDRECHTE FÜR GEFLÜCHTETE

Die Nachrichten stammen vom Netzwerk Recht auf Stadt Freiburg und sind in der Straßenzeitung FREIeBÜRGER nachzulesen.

 

 

 