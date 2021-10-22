Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. September - 15. Oktober 2021)

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Die Nachrichten stammen vom Netzwerk Recht auf Stadt Freiburg und sind in der Straßenzeitung FREIeBÜRGER nachzulesen.