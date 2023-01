Station 5: Pflasterstub

Gegenüber des schützenden Blätterdachs der großen Platane, unterhalb der Caritaszentrale, führt eine Treppe in die Pflasterstub - eine Tagesstätte für Menschen in Wohnungsnot. Sie stellt für viele Betroffene ein Art Wohnzimmer dar, also einen Ort, an dem jede:r sich mit den lebensnotwendigen Dingen des Alltags versorgen und mit Menschen in Kontakt kommen kann.

Für uns repräsentiert dieser Ort die verschiedenen Einrichtungen und Anlaufstellen in Freiburg, welche Menschen in schwierigen Lebenslagen das Überleben auf der Straße ermöglichen. Daher beschäftigt sich diese Station mit der Pflasterstube und ihrem Blick auf die Situation.

Hier geht's zum Audioguide.