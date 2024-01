Zzuzsa Bank erzählt von einem einzigartig traurigen Sommer. Ihr Vater ist todkrank und will nochmal zum Balaton reisen, wo er glücklich war. Die Familie kommt mit. Doch sterben muss er in der Klinik in Frankfurt. Seine Tochter sitzt am Krankenbett. Es ist ein Erinnerungsbuch, an Vaters Leben, an die gemeinsame Zeit. Und es ist ein Buch über das Sterben, den Verlust und die Trauer. Der Tod der Eltern ist eine Zumutung, findet die Tochter. Ursel Hellerich kann das Buch allen empfehlen: