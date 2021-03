Stimmen zum Internationalen Frauentag

Am Internationalen Frauentag wird weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Der Tag soll die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung feiern, Aufmerksamkeit für bestehende Diskriminierung und Ungleichheiten schaffen und dazu ermuntern, sich selbst für eine Gleichstellung von Mann und Frau einzusetzen. Katja vom RDL hat bei ihren Freundinnen nachgefragt, wie das denn in ihrem Herkunftsland heutzutage aussieht. Was wurde schon erreicht? Wo werden Frauen* noch diskriminiert? Was machen sie selber für die Gleichstellung der Geschlechter?