Studieren in Zeiten von Corona - Teil II: Studienfinanzierung und Privilegien

Was heißt es, in Zeiten der Covid-19 Pandemie zu studieren, wenn die finanzielle Unterstützung fehlt? Luca, Soziologiestudent der Albert-Ludwigs-Universität berichtet über die enormen Schwierigkeiten für viele Studierenden und darüber, ob ausreichende Hilfeleistungen geboten werden (Spoiler: leider nicht). [Track 1] Aus einem ähnlichen Blickwinkel wurde die Thematik am 21. November in der Online-Konferenz "Noch mehr Hürden für Arbeiterkinder? Studienorientierung und Studium in Zeiten von Corona" beleuchtet, organisiert von der Organisation ArbeiterKind.de. Es ging auch um Notlagen in der Studienfinanzierung, aber auch die fehlenden Möglichkeiten der Studienorientierung und allgemein das erschwerte Ankommen im Universum der akademischen Welt für Studierende erster Generation. Julia Munack von ArbeiterKind.de im Interview. [Track 2]