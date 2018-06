Stuttgart 21: Wir kaufen die alten Gleise!

Die Stuttgarter Netz AG will die alten Gleisanlagen am Hauptbahnhof kaufen und weiter betreiben. Heute Donnerstag wird in Leipzig verhandelt. Das Bundesverwaltungsgericht kann in letzter Instanz entscheiden ob vor dem Abbau der Gleise diese stillgelegt werden müssen oder ob im Rahmen der Planfestellung auch so ein Abbau möglich ist. Im ersten Fall muss die Bahn die Gleise anbieten.

Dann könnte die Netz AG zugreifen und den oberirdischen Bahnbetrieb übernehmenn. AG-Vorstand Rainer Bohnet zur Idee der Netz AG.

https://stuttgarter-netz.de/