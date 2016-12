Stuttgart – Berlin mit neuer privater Zugverbindung

Seit Mittwoch verkehrt der Locomore Zug zwischen den beiden Metropolen. Die in den 90er Jahren vorgenommene Öffnung des Schienenmarkts macht möglich und ein intensives Crowndfunding.

Locomore wurde 2007 von Derek Ladewig gegründet mit dem Ziel, eine Alternative zur Deutschen Bahn auf die Gleise zu bringen. Jetzt ist die Alternative da. Aber warum so wenige und warum sind so manche gescheitert?

Dr.Matthias Stoffrege von mofair e.V., einem Zusammenschluss der nichtbundeseigene Eisenbahnen (NE-Bahnen) im Gespräch mit RDL.

https://locomore.com

http://mofair.de/