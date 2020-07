Superbusen - Roman von Paula Irmschler

Eine junge Antifaschistin in Chemnitz, wo nie ein ICE oder IC hält. Erwachsenwerden findet sie kompliziert. Wen wunderts, ist es ja auch. Ihren Körper mag sie auch nicht richtig. Aber noch weniger mag sie Antisemitismus, Rassismus und Neonazis. Und die gibts in Chemnitz reichlich. Paula Irmschler hat einen feministischen Antifa-Poproman hingelegt, der einfach überfällig war. Wer wissen will, warum die Diffamierung der Antifa den anständigen Menschen in Ostdeutschland in den Rücken fällt, sollte Superbusen lesen, findet Rezensentin Birgit Huber: