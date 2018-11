Zukunftswerkstatt Community Media - ein Bericht

Vom 8..11. bis 11.11.2018 fand in Chemnitz der BFR (Bundesverband Freie Radios) Kongress statt. Die Meike von Radio Dreyeckland war u.a. auch dort und berichtet im Interview in einer Art Nachlese von neuen freien Radios, wie dem Radio Fratz in Flensburg. Es geht auch um feministische Organisation und um die Situation Freier Radios in Österreich nach dem Regierungswechsel dort.

Auch die Gegendemo zu der sog. Mahnwache von Rechten in Chemnitz, die zeitgleich stattfand, ist Thema.

Viele Eindrücke, viele Erfahrungen, viel Vernetzung....was bleibt?

Das Interview beginnt mit der Frage, was es Neues gäbe aus den Freien Radionetzen.

Verweise auf weitere Berichte könnt ihr hören unter:

Bald on Air - Freies Radio Fratz in Flensburg Gegenöffentlichkeit mit Lungenfunktionstestkabine und