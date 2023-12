Am 2. Dezember wurde in Harry´s Depot die Geschichte " Sherlock Holmes und die einäugige Seherin" vorgelesen. Jakob Stöckeler und Lukas Krah verfassten den gesamten Text in Reimform und musikalisch wurde der Auftritt der Beiden von der Geigerin Johanna Arndt unterstützt. Der Beginn der Kriminalgeschichte ist hier gekürzt teilweise nachhörbar. Es ist warscheinlich, dass es nächstes Jahr eine Lesetour geben wird. Genaue Termine gibt es allerdings noch nicht.