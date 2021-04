Rechtsextreme Tendenzen und Inhalte in der Esoterik. (30 minütiger Beitrag von Radio Z, Nürnberg).

Do

18.04.96

2

TI

New Age und Faschismus. 15:51 Interview mit Peter Kratz, Autor des Buches "Die Götter des New Age, über ideologische Gemeinsamkeiten.(Wh vom 27.6.95)Germania entdeckt Aquaraius new age und faschismus

Kniffe eines Esoterik-Retters am Telefon 10:18



GB