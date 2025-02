Tassen für Friedrich Merz

Zum Wahlkampfabschluss war es Friedrich Merz nochmal wichtig gehaltsvoll über linke Politik herzuziehen.

In seiner Rede in München bezeichnete er grüne und linke als Spinner und meinte er wolle Politik machen für Leute die noch alle Tassen im Schrank haben.



Als Reaktion darauf trendet auf Sozial Media gerade die Aktion AlleTassenImSchrank.

Die Aktion ruft auf Friedrich Merz eine Tasse an die Parteizentrale zu schicken. Als kleine Geste der Höflichkeit.



Über die Aktion gesprochen hat Rdl mit Diana Henniges, Vorständin und Gründerin von Moabit hilft aus Berlin. Moabit Hilft macht als gemeinnütziger Verein Beratung für Sozial und Asylverfahren, außerdem haben sie eine Kleiderkammer und einen Entwicklingsraum der offen ist für die verschiedensten Probleme mit denen Menschen auf den Verein zukommen.

Hier geht es zu der Seite von Moabit hilft:

https://www.moabit-hilft.com/



Aktionsaufruf:

AlleTassenImSchrank – eine Geschenkaktion für Friedrich Merz



Friedrich Merz hat kürzlich festgestellt, dass Menschen, die grün oder links wählen, „nicht mehr alle Tassen im Schrank haben.“ Nun, wir möchten ihm das Gegenteil beweisen. Mit einer kleinen Geste der Höflichkeit.



Deshalb rufen wir zur großen „Alle Tassen für Merz“-Aktion auf!



So geht’s:

Suche eine Tasse aus, die Du loswerden willst. Sei es die ungeliebte Werbetasse, das ungeliebte Geschenk der Ex oder einfach ein Modell, das Du nicht mehr nutzt.

✉ Verpacke sie gut und schicke sie an Friedrich Merz mit dem freundlichen Hinweis: „Hier eine Tasse für Ihren Schrank – wir haben genug.“

Teile ein Foto davon mit dem Hashtag #AlleTassenImSchrank



Wohin schicken?

Konrad Adenauer Haus

CDU Parteizentrale

Z. Hd. Friedrich Merz

Klingelhöferstraße 8

10785 Berlin



Lasst uns zeigen, dass politischer Diskurs mit Humor und Kreativität besser funktioniert als mit Spaltung. Und bitte teilen!