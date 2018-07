Die Flüchtlingshilfsorganisation Moabit hilft und das Projekt Kasimir, das kostenlos Lastenräder in Köln verleiht, haben beide die Nominierung für den Deutschen Nachbarschaftspreis abgelehnt. Als Grund geben sie die Schirmherrschaft des deutschen Innenministers Horst Seehofer und dessen Kurs in der Flüchtlingspolitik an. Der Preis ist mit 50 000 Euro dotiert.