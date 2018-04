Teikei Coffee

Es gibt eine neue solidarische Landwirtschaftsinitiative – aber nicht im Raum Freiburg, sondern in Übersee: Eine Gruppe Verbraucher*innen aus der Schweiz und Deutschland hat sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die Produktion von Kaffee in Demeterqualität in Mexiko zu finanzieren.

500 Kleinbäuer*innen sollen für die solidarische Produktion noch angeworben werden. Nach Europa kommt der Kaffee dann mit dem Segelschiff; in der Schweiz wird er tatsächlich mit Fahrrad und Bahn transportiert; hierzulande ist das Netz zu wenig ausgebaut.

Wir sprachen mit Hermann und Marlon.

