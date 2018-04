In den 70er Jahren war die Zeit Gemeinen zusammen zu legen. Staufen im Breisgau erhielt Wettelbrunn und Grunern hinzu und wie üblich, damals die Unechte Teilortswahl. Inzwischen ist die Unechte Teilortswahl in vielen Gemeinden abgeschafft. Auch in Staufen ist eine entsprechende Diskussion entbrannt. Doch zu erst die ruhige sachliche Diskussion zum Thema.

Prof. Jürgen Fleckenstein führt heute am Donnerstag dazu im Bürgersaal Wettelbrunn um 19 Uhr ein.