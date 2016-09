Ungebremste, tödliche Polizeigewalt in den USA (Radio Aktiv Berlin)

Obwohl er Großes geschaffen hat, kennen ihn nicht alle: er hat Tocotronic mit "erfunden" (Legendär ihr Besuch in der Sendung "Bernd im Bademantel" Anfang der 90er). Er kommt aus einem Ort, den man auch eher mit Blumfeld, den Sternen und Bernadette La Hengst verbindet, Bad Salzuflen. Bernd vereint Understatement mit der ganz großen Popgeste, Glitzer, Glamour und schrulliges Gefühlskino auf der Bühne - ist das ernst oder ironisch? Und was hat Begemann zu sagen in der Welt des Diskurspop? Antworten darauf in zwei Mumags.