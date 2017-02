Uni Basel will nuklearen Forschungsreaktor stilllegen

Am Montag teilte die Universität Basel mit, dass sie das entsprechenden Gesuch beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eingereicht hat. In den Unterlagen beschreibt sie das Vorgehen bei Rückbau und Entsorgung des Reaktors aus den späten 1950er Jahren, der die "Stromleistung eines Tauchsieders" und lediglich zu Forschungzwecken gedient hat, sagt Christoph Tschumi, Verwaltungsdirektor der Universität Basel. Atomkraft sei in der Forschung kein Thema mehr, führt er weiter aus, jetzt stehe Quantenphysik im Mittelpunkt.

Die Uni Basel erwartet, dass die Behörde vor Ende 2018 grünes Licht für den Rückbau des Reaktors gibt. Dieser soll bis 2020 abgeschlossen sein. Sie plant dafür Kosten in Höhe von 10 Millionen Euro. Laut dem Vertrag über die Trägerschaft der staatlichen Universität Basel muss einzig und allein Basel-Stadt für den Rückbau des Reaktors aufkommen.