Union Busting-News: Sixt. Habeck. Tönnies. Humbaur. Wanderarbeit. Interview: Torben Ackermann (Ex-Götz-Brot BR, NGG). oxi-Kolumne Nr.1

UNION BUSTING-NEWS mit Jessica Reisner: Sixt. Habeck. Tönnies. Humbaur. Ernetehelfer+Wanderarbeit.

1. Sixt scheitert mit drei Kündigungsversuchen gegen Initiatorin einer Betriebsratswahl

2. Deutschland: Länger arbeiten mit Wirtschaftsminister Habeck?

3. Rheda-Wiedenbrück: Frei testen nach drei Tagen für Tönnies-Beschäftigte dank Sonderregelung .

4. IG-Metall prüft Strafanzeige gegen Anhänger-Hersteller Humbaur.

5. Ukrainische Erntearbeiterin soll 80.000,- Euro Krankenhaus-Kosten bezahlen.

6. Geprellte Erntearbeiter*innen müssen neun Monate auf Gerichtstermin warten.



INTERVIEW: Betriebsratswahl 2022. Die heiße Phase hat begonnen.

Vom 1. März bis zum 31. Mai 2022 finden in ganz Deutschland Betriebsratswahlen statt. Elmar Wigand interviewt den NGG-Sekretär Torben Ackermann, der als Angestellter der Bäckerei-Kette Götz-Brot in Würzburg einen Erdrutschsieg bei den Betriebsratswahlen 2014 erzielen konnte – und nachher von massivem Union Busting durch den Hardcore-Arbeitsrechtler Helmut Naujoks und seinen Spann-Mann RA Peter Wallisch betroffen war.

DIE KOLUMNE Nr.1



Ghosting und Tang Ping. Gehen dem globalen Kapitalismus die Arbeiter:innen aus? Von Elmar Wigand für die Zeitschrift Oxi / in Kooperation mit dem nö-Theater / Sprecherin: Lucia Schulz



MUSIK / PLAYLIST

1. Ivan Ivanovich and The Kreml Krauts – Deutsches Essen in Russland

2. Cletus got shot – Take out the Fascists

3. Topher More and Alex Elena – Work Week

4. Ivan Ivanovich and The Kreml Krauts – Begi Suka

5. Schocholautte – Orange County

6. Great White Buffalo – I‘m growing fangs

7. Kimiko Ishizaka – Bach: Well-Tempered Clavier, Prelude No. 6 in D minor, BWV 851