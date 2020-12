Unser Viertel das sind wir

Das EKZ in Landwasser wird abgerissen, nur noch die vielen schönen Erinnerungen daran bleiben bestehen. Einige dieser Erinnerungen ermöglichte das Theater R.A.B. Vorletzten Sommer führten sie in Landwasser das Oasenspiel durch. Dafür suchten sie aktiv den Kontakt mit Menschen aus Landwasser und fanden vieles über deren Lieblingsorte in und Visionen von dem Stadtteil heraus. Was genau aus diesen Antworten wurde und wie es den Bewohner*innen von Landwasser mit dem Abriss des EKZ geht, erfahrt ihr im folgenden Interview. Im Interview hört ihr Franziska vom Theater R.A.B. und Paula, die seit einigen Jahren in Landwasser lebt und bei einigen Projekten vom Theater mitwirkt.