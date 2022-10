Unsere Stadt 2222

"Vom 21.- 23.10.2022 findet der Freiburger JugendHackathon statt. Hier finden sich programmierbegeisterte Jugendliche zusammen, um gemeinsame Projekte ausdenken und umsetzen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Unterstützt werden die Teilnehmer*innen bei der Umsetzung von erfahrenen Mentor*innen aus dem Bereich Informatik.

Thema des diesjährigen Hackathons ist „Freiburg 2222 – deine Stadt der Zukunft“. In was für einer Stadt wollen wir in Zukunft leben, welche Herausforderungen kommen auf uns zu und wie können wir diese mit Hilfe von Code meistern? " www.jugendarbeit-jhw.de/unsere-angebote/hackathon/

Leider sind die Plätze für 2022 schon vergeben, aber es gibt eine Warteliste und der nächste Hackaton kommt.

Im Gespräch war Michael von JHW und hat ein bisschen aus dem Hackaton Nähkästchen geplaudert

M