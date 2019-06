Vergeben und vergessen? Neue iz3w über Erinnerungskultur

Nach Genoziden, Massakern, Bürgerkriegen stehen Gesellschaften vor der schwierigen Aufgabe, mit dieser Vergangenheit umzugehen, ohne die Spirale der Gewalt immer weiterzudrehen. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut; manchmal werden die belastenden Ereignisse einfach unter den Teppich gekehrt, in anderen Fällen wird der Streit darüber nie beigelegt, wer die Täter*innen, wer die Opfer sind. In manchen Ländern ist die Erinnerungskultur von der Regierung vorgegeben, in anderen ist sie dem Engagement gesellschaftlicher Initiativen zu verdanken. Die aktuelle Ausgabe der iz3w - der Zeitschrift des Informationszentrums 3. Welt - beschäftigt sich im Themenschwerpunkt mit Erinnerungskultur und blickt dafür in verschiedenste Länder auf vier Kontinenten. Daneben gibt es weitere Artikel zu verschiedensten Themen - z. B. zu der aktuellen Protestbewegung im Sudan. Wir haben mit Larissa Schober und Winfried Rust von der iz3w-Redaktion gesprochen.

Interview ganz: 19:26

Interview kurz: 8:42